Graziani: “Kayode cosa doveva aspettare? Suo addio comprensibile”

LE DICHIARAZIONI

"Kayode cosa doveva aspettare? Di vedere gli altri giocare al posto suo? E' un calciatore lineare, che sa fare le cose bene, ma Palladino non ha mai visto le sue caratteristiche, è giovane e ha dimostrato cose buone, ha fatto bene ad andare a giocare. La Fiorentina non vuole sobbarcarsi uno stipendio in più, ci sono degli esuberi in attesa di cessione, penso a Ikonè dal quale non puoi più pretendere niente ormai, se non se ne vanno non possono entrare altri. A Bologna con 33 punti parlano di miracolo, a Firenze si parla di rivoluzione ed esonero, la squadra ora si è mangiata il capitale accumulato, ma la classifica è ancora buona. A Roma non dovresti perdere, altrimenti si aprono delle riflessioni, nel calcio conta il momento, serve una prestazione da Fiorentina a Roma, sembra che questa squadra si sia persa dal punto di vista psicologico"