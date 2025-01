Su Colpani e Beltran

"Colpani? Deve fare più gol, come anche gli altri esterni, non si può vivere solo dei gol di Kean. Se la Fiorentina dovesse fare risultato a Monza, comunque, i viola sarebbero quinti, in una posizione davvero interessante. Beltran? Palladino ha detto che è un trequartista, ma in quella posizione abbiamo anche Gudmundsson. Secondo me, Beltran potrebbe aiutare di più i centrocampisti, sempre partendo da quella posizione".