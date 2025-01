41 anni, ma di appendere le scarpette al chiodo non ne vuole proprio sapere. E da quanto dicono le sue prestazioni, seppur nei campionati dilettantistici, fa bene. Reginaldo Ferreira da Silva, o per i tifosi viola semplicemente Reginaldo, ha esordito ieri, con tanto di gol, nella Prima Categoria calabrese con il suo Catona , tornando a calcare il manto verde e ad assaporare la gioia di giocare a calcio dopo lo stop a seguito dell'esperienza con il Real Casalnuovo in Serie D. Lo abbiamo contattato proprio per raccontarci della sua nuova avventura in Calabria e per darci alcuni pareri riguardo alla stagione ed al mercato della Fiorentina (LE ULTIME DI MERCATO) , oltre che di un'altra sua ex squadra che sarà la prossima avversaria dei viola in campionato, il Monza. Ecco di seguito le sue parole.

Sulla nuova esperienza con il Catona

"È una nuova esperienza ed è bella, perché comunque son venuto in un posto dove le persone le conosco e la gente mi vuole bene. Non mi interessa se è la Prima Categoria, volevo continuare a divertirmi anche quando ho smesso con il Real Casalnuovo, ma parecchie squadre avevano paura che non potessi più giocare in Serie D a causa dell’età anche se avevo fatto 31 presenze, 10 gol e 5 assist. A quel punto ho avuto questa chiacchierata con dei miei amici, gente per bene qui di Reggio Calabria, ed ho trovato un accordo per cercare di dare una mano al Catona a salire di categoria, visto che loro volevano provare ad andare in Eccellenza, anche se non è facile. Ho accettato con molta serietà questa nuova avventura e spero di dare il mio contributo a questa squadra che, devo dire, non mi sembra di prima categoria per come è organizzata e per la qualità che esprime. Sono molto motivato, anche perché per me il calcio è gioia e divertimento, mi piace stare in mezzo ai ragazzi, ridere e scherzare, e sono molto felice dell’opportunità che mi ha dato il Catona. Ho tanta voglia di rimettermi in gioco, anche se in Prima Categoria, che è un campionato, tra l’altro, non così facile come si pensa. Anche ieri, ad esempio, abbiamo incontrato una squadra che ci ha dato filo da torcere, e nella quale c'era gente che sapeva giocare a calcio (il Catona ha pareggiato 1-1 con l'RC Gallina Calcio, con rete proprio di Reginaldo nd.r.)".