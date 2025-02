Graziani spiega: “Ecco cosa è mancato al mercato della Fiorentina di Palladino”

Il momento stagionale e la partita di domani

Non credo che la partita di domani ci veda già sconfitti. Questa squadra è capace di mettere in difficoltà l'Inter. Per adesso siamo in zona Europa League, dovremo mantenere questa competitività per raggiungere questo bellissimo obiettivo. Con i nuovi arrivi nutro delle aspettative molto positive. Le nostre competitor sono la Lazio e il Bologna e non il Napoli, l'Inter, la Juventus o il Milan. I nerazzurri hanno fatto fatica con squadre di livello molto più basso della Fiorentina, quindi perché non dobbiamo sperare di vincere. 17' sono tanti, quindi la Fiorentina potrà reggere di più fisicamente. Credo che nei secondi tempi spesso la squadra crolli dal punto di vista fisico.