Fiorentina-Inter, si riparte con Doveri. Ecco cosa prevede il regolamento

Domani si conclude la gara Fiorentina Inter, sospesa come ben sappiamo per il malore occorso al giovane Eduardo Bove. In quell’occasione il designatore Rocchi affidò la gara a Daniele Doveri arbitri di indiscussa personalità e capacità di gestire gare del genere e lo sesso ha deciso in occasione del recupero. Decisione ineccepibile considerando che nell’occasione del malore gestì il momento con grandissima attenzione e professionalità cosa non semplice visto la rarità dell’accaduto.

E' sempre bene avere un arbitro di peso perché anche a distanza di mesi è sempre una gara importante sia per i viola che per i campioni d’Italia. Dunque sarà proprio il fischietto di Roma 1 Daniele Doveri a far ripartire la gara dal minuto 17 e dal fallo laterale per la Fiorentina. A livello regolamentare il viola Comuzzo diffidato e domenica ammonito non salterà il recupero ma la gara di lunedì sempre contro Inter, come del resto il giocatore dell’Inter Dumfries diffidato e ammonito nel derby. Ricordiamo inoltre che i giocatori arrivati nel mercato non potranno essere schierati come da regolamento e che potranno essere schierati solo gli atleti tesserati per le società al momento dell'interruzione della gara.