Graziani: “Deluso da Gudmundsson. Se esci dalla crisi puoi tornare grande”

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva. Nel suo intervento si è soffermato sul rendimento dei viola e Albert Gudmundsson

Secondo me la Fiorentina, con gli innesti recenti e i giocatori confermati, è più competitiva rispetto allo scorso anno. Credevo fosse più forte, anche se il campo finora racconta una storia diversa. Non giudico partita per partita, preferisco valutare il rendimento alla fine del campionato. Al momento stanno commettendo molti errori, ma se riusciranno a superare quella che sembra una crisi irreversibile, sono certo che potranno disputare una grande stagione e dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi.Per quanto riguarda Gudmundsson, purtroppo non sta ripetendo le prestazioni viste a Genova, e questo mi delude.