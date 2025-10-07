L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno soffermandosi sul reparto offensivo
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Servono fiducia e squadra. Gudmundsson deve tornare protagonista”
news viola
Flachi: “Servono fiducia e squadra. Gudmundsson deve tornare protagonista”
Flachi sulla Fiorentina: “Serve fiducia e coesione, il reparto offensivo deve ritrovare il miglior Gudmundsson, Kean e Piccoli.”
Le aspettative su Gudmundsson erano enormi. Questa involuzioni che ha avuto è inspiegabile, devi cercare di aiutarlo casomai liberandolo da compiti tattici. Ci sono giocatori che abbiano bisogno di libertà e trovare la prestazione per tornare in fiducia. Ai tempi del Genoa, quando arrivò Retegui, la "prima donna" era l'italo-argentino. Poi quando Retegui si è infortunato è venuto fuori il miglior Gudmundsson; forse sentirsi la responsabilità di dover trascinare la squadra lo ha aiutato. Probabilmente il contesto viola, in cui non è lui al centro dei riflettori, non lo aiuta però adesso tocca a lui. La maglia numero 10 non è come le altre, deve essere il giocatore in più che decide le partite. Adesso la Fiorentina ha bisogno del miglior Gudmundsson, del miglior Kean che si è sbloccato e del miglior Piccoli. La squadra ha bisogno di ritrovare fiducia; i giocatori devono individuare i problemi e risolverli insieme all'allenatore. E' vero che i periodi brutti ci sono ma adesso bisogna essere più squadra cosa che in questo momento manca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA