Di Caro: “Il malcontento di Firenze pesa anche sulla Fiorentina”

Andrea Di Caro, capo della cronaca del Corriere della Sera Roma,
Il capo cronista del Corriere della Sera spiega il malcontento a Firenze: tifosi esigenti e squadra viola senza identità chiara
Io a Firenze ho vissuto l'era dei Della Valle, credo che il contestare e criticare faccia parte del DNA del fiorentino. Gli anni della Fiorentina di Prandelli e Corvino se li potevano godere molto di più ma anche lì ci sono stati molti problemi, anche interni alla società. L'anno e mezzo di Mihajlovic fu veramente pesante, c'erano persone che speravano nella sconfitta per l'esonero dell'allenatore. Questo è un filo conduttore che ti porti di proprietà in proprietà. La percezione di Firenze nel mondo non deve essere per forza rispecchiata anche in altri ambiti, molte volte la difficoltà per un tifoso e un cittadino che si sente il primo al mondo è che vuole esserlo anche nel calcio, ma non funziona così. Mentre a Bologna un tifoso riesce ad accontentarsi, a Firenze non si riescono ad accontentare di qualcosa che non sia il massimo.
La sfida con la Roma—
Contro la Roma, se fosse finita in pareggio, sarebbe stato un risultato giusto. Al di là di questo non mi è piaciuta, mi è sembrata senza identità, non mi è sembrata squadra. I cambi non hanno dato la spinta giusta per poter recuperare la partita. La Roma è una squadra che sta bene in campo, è compatta ed ha una grande solidità difensiva; affrontare la Roma non è facile.
