Giraldi: “Il Palace va molto forte. La Fiorentina si esalta contro le big”

"Lo stadio del Crystal Palace ha il fascino tipico dei vecchi impianti inglesi. Non è enorme, ma ha un’atmosfera unica. La tifoseria del Palace ricorda un po’ quella italiana: molto calorosa e rumorosa, che si fa sentire. Giocare lì è sicuramente stimolante, per l’ambiente e per il contesto. Sul piano tecnico, sono leggermente più forti, ma le partite si devono sempre giocare. Hanno un gioco molto intenso, con giocatori rapidi come Johnson e Pino, capaci di superare l’avversario con grande facilità. È una squadra solida, ma questo non significa che la Fiorentina debba considerare la partita persa. Anzi, curiosamente, la squadra viola ha spesso espresso il meglio di sé contro avversari più quotati."