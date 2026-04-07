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Giaccherini: “Ora la salvezza è vicina. A Verona prestazione negativa”

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I 3 punti di Verona sono stati cruciali per la Fiorentina, ma la salvezza ancora è tutta da conquistare
Redazione VN

La vittoria di Verona ha certamente aiutato la Fiorentina nella corsa alla salvezza. 3 punti pesantissimi, arrivati dopo una prestazione non sfavillante. I Viola non devono abbassare la guardia, ma la classifica non è mai stata così positiva in questa stagione. Anche Emanuele Giaccherini ha parlato di questo a Dazn:

"Con il successo ottenuto a Verona, la Fiorentina ha messo un tassello importante verso la salvezza, avvicinandosi a mettere un divario di sicurezza. La vittoria contro il Verona è stata fondamentale, soprattutto perché è arrivata nonostante una prestazione sottotono e poco brillante. La Fiorentina è a quota 32 punti e, guardando i numeri, con 35-36 punti la salvezza dovrebbe essere praticamente certa… Quindi ai viola basterebbe ottenere una vittoria e un pareggio."

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