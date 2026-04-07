Giaccherini: “Ora la salvezza è vicina. A Verona prestazione negativa”

La vittoria di Verona ha certamente aiutato la Fiorentina nella corsa alla salvezza. 3 punti pesantissimi, arrivati dopo una prestazione non sfavillante. I Viola non devono abbassare la guardia, ma la classifica non è mai stata così positiva in questa stagione. Anche Emanuele Giaccherini ha parlato di questo a Dazn:

"Con il successo ottenuto a Verona, la Fiorentina ha messo un tassello importante verso la salvezza, avvicinandosi a mettere un divario di sicurezza. La vittoria contro il Verona è stata fondamentale, soprattutto perché è arrivata nonostante una prestazione sottotono e poco brillante. La Fiorentina è a quota 32 punti e, guardando i numeri, con 35-36 punti la salvezza dovrebbe essere praticamente certa… Quindi ai viola basterebbe ottenere una vittoria e un pareggio."