La vittoria di Verona ha certamente aiutato la Fiorentina nella corsa alla salvezza. 3 punti pesantissimi, arrivati dopo una prestazione non sfavillante. I Viola non devono abbassare la guardia, ma la classifica non è mai stata così positiva in questa stagione. Anche Emanuele Giaccherini ha parlato di questo a Dazn:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Giaccherini: “Ora la salvezza è vicina. A Verona prestazione negativa”
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Giaccherini: “Ora la salvezza è vicina. A Verona prestazione negativa”
I 3 punti di Verona sono stati cruciali per la Fiorentina, ma la salvezza ancora è tutta da conquistare
"Con il successo ottenuto a Verona, la Fiorentina ha messo un tassello importante verso la salvezza, avvicinandosi a mettere un divario di sicurezza. La vittoria contro il Verona è stata fondamentale, soprattutto perché è arrivata nonostante una prestazione sottotono e poco brillante. La Fiorentina è a quota 32 punti e, guardando i numeri, con 35-36 punti la salvezza dovrebbe essere praticamente certa… Quindi ai viola basterebbe ottenere una vittoria e un pareggio."
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