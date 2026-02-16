Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della situazione Franchi. Queste le sue parole:
Giani: "Non posso garantire fondi regione sul Franchi, ma ci sono precedenti"
Giani: "Non posso garantire fondi regione sul Franchi, ma ci sono precedenti"
Le parole del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, sui lavori di ristrutturazione dell'Artemio Franchi di Firenze
Garantire, affermare di stare tranquilli sono parole troppo forti e non ho nemmeno la competenza per potere affermare ciò perché in Consiglio regionale non abbiamo mai discusso. Però noi interventi anche su impianti sportivi di una certa consistenza ne abbiamo fatti. Ad esempio su Pistoia con il Fondo di Sviluppo e Coesione abbiamo previsto 15 milioni per il nuovo Palazzo dello Sport, e questo è avvenuto nel marzo del 2024. Quindi io posso dire che ci sono i precedenti perché anche la Regione, con una cifra del genere (15 milioni), può intervenire in caso di necessità se non andasse a buon fine l'accordo fra Comune di Firenze e Fiorentina.
