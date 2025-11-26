Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta registrando passi avanti nelle trattative per il rinnovo di due giocatori chiave in scadenza nel 2027: Dodò e Niccolò Fortini. Il direttore sportivo Roberto Goretti sta seguendo direttamente i dialoghi, che al momento trasmettono sensazioni positive.
Gazzetta: "Passi avanti per i rinnovi di Dodo e Fortini"
Gazzetta: “Passi avanti per i rinnovi di Dodo e Fortini”
Il focus di Roberto Goretti è sulle fasce: occhi puntati sulle scadenza viola nel 2027
Per entrambi i giocatori sono previsti nuovi incontri nei prossimi giorni, con l’obiettivo di consolidare i rapporti e assicurare alla squadra la continuità di due elementi ritenuti importanti per il presente e il futuro della Fiorentina.
