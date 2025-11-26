Gazzetta: “Passi avanti per i rinnovi di Dodo e Fortini”

Il focus di Roberto Goretti è sulle fasce: occhi puntati sulle scadenza viola nel 2027

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta registrando passi avanti nelle trattative per il rinnovo di due giocatori chiave in scadenza nel 2027: Dodò e Niccolò Fortini. Il direttore sportivo Roberto Goretti sta seguendo direttamente i dialoghi, che al momento trasmettono sensazioni positive.