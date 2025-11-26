Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Gazzetta: “Passi avanti per i rinnovi di Dodo e Fortini”

news viola

Gazzetta: “Passi avanti per i rinnovi di Dodo e Fortini”

Gazzetta: “Passi avanti per i rinnovi di Dodo e Fortini” - immagine 1
Il focus di Roberto Goretti è sulle fasce: occhi puntati sulle scadenza viola nel 2027
Redazione VN

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta registrando passi avanti nelle trattative per il rinnovo di due giocatori chiave in scadenza nel 2027: Dodò e Niccolò Fortini. Il direttore sportivo Roberto Goretti sta seguendo direttamente i dialoghi, che al momento trasmettono sensazioni positive.

Per entrambi i giocatori sono previsti nuovi incontri nei prossimi giorni, con l’obiettivo di consolidare i rapporti e assicurare alla squadra la continuità di due elementi ritenuti importanti per il presente e il futuro della Fiorentina.

Leggi anche
La Fiorentina oggi su radio e tv locali
Fiorentina, il programma di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA