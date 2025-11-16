Galloppa: “Ho messo la regola del telefono nello spogliatoio. Vi spiego perché”

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato a Sportitalia della regola che ha messo per i suoi giocatori una volta arrivati nello spogliatoio. Le sue parole:
Le parole dell'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, sulla regola imposta alla squadra una volta arrivati al Viola Park
La regola che ho messo nello spogliatoio è di lasciare il telefono prima di entrare, altrimenti il magazziniere non dà il cambio per fare l'allenamento. In questi modo tutti sono costretti a relazionarsi: è un modo per farli staccare dal mondo virtuale, che oggi esiste davvero. Questo non significa che sia tutta colpa di internet e dei social, anzi, siamo noi a doverci adattare, ma quando si può cercare di creare un clima amichevole, facendo due chiacchiere. Un modo per conoscersi meglio.
