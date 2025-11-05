Galloppa a Sky: “Ecco cosa ho detto alla squadra. E voglio cambiare assetto”

"Devo ancora capire cosa sta succedendo. Non svegliatemi (scherza n.d.r.). Dopo che mi è stato detto che avrei guidato la prima squadra, sto cercando di trasmettere serenità ai ragazzi nonostante il momento. Sono a disposizione, darò sicuramente il 100% come ho detto ai ragazzi. La squadra mi ha accolto nel modo migliore, e devo ringraziare la società per questa opportunità. Sistema di gioco? Diciamo che il pensiero di cambiare c'è, ma il tempo avuto è stato poco. Non voglio stravolgere tutto, voglio vedere una squadra che si prende la responsabilità di fare la partita, anche perché siamo la Fiorentina. Il tasto da toccare è l'entusiasmo: c'è bisogno di persone prima che di giocatori. La testa conta tantissimo, ed io voglio portare grande entusiasmo, e l'ho detto anche alla squadra".