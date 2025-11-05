VIOLA NEWS news viola radio e tv Galloppa a Sky: “Ecco cosa ho detto alla squadra. E voglio cambiare assetto”

news viola

Galloppa a Sky: “Ecco cosa ho detto alla squadra. E voglio cambiare assetto”

Galloppa
Le parole del tecnico ad interim dei viola.
Redazione VN

Il tecnico ad interim della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Mainz-Fiorentina. Ecco le sue parole.

"Devo ancora capire cosa sta succedendo. Non svegliatemi (scherza n.d.r.). Dopo che mi è stato detto che avrei guidato la prima squadra, sto cercando di trasmettere serenità ai ragazzi nonostante il momento. Sono a disposizione, darò sicuramente il 100% come ho detto ai ragazzi. La squadra mi ha accolto nel modo migliore, e devo ringraziare la società per questa opportunità. Sistema di gioco? Diciamo che il pensiero di cambiare c'è, ma il tempo avuto è stato poco. Non voglio stravolgere tutto, voglio vedere una squadra che si prende la responsabilità di fare la partita, anche perché siamo la Fiorentina. Il tasto da toccare è l'entusiasmo: c'è bisogno di persone prima che di giocatori. La testa conta tantissimo, ed io voglio portare grande entusiasmo, e l'ho detto anche alla squadra".

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Mainz-Fiorentina, giovedì ore 18.45: dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA