Galli: “Per Kean si proverà di tutto. Rugani titolare sarebbe una sorpresa”

Moise Kean è un fattore chiave per la Fiorentina. La punta farà di tutto per esserci a Cremona

"L'ansia per lunedì è inevitabile. Questa è una partita decisiva per davvero, perdere significherebbe non essere in grado di gestire la situazione nelle prossime sfide. La Fiorentina si trova a giocare questa partita in modo inaspettato. Su Kean è difficile sbilanciarsi. Anche per me sarebbe sbagliato essere ottisti su di lui, verranno fatti dei tentativi per metterlo in campo. La Fiorentina non solo ad Udine, ma in generale quando c'era da dare una svolta alla stagione, non ha mai dato l'idea di avere la cattiveria giusta. Mi stupirebbe vedere Rugani da titolare."