Ferrara: “Piccoli non è all’altezza. La squadra ha capito di essere scarsa”

"La Fiorentina è una squadra inaffidabile, ma ogni tanto sorprende. Lunedì è una sfida tra due squadre che devono fare tutto, ma la viola è figlia di una stagione malata. Almeno in coppa ha vinto, e c'è la variabile Kean. Non è colpa di Piccoli se la Fiorentina lo ha pagato 27 milioni. Non puoi non volergli bene per quello che da in campo, ma il problema è che Piccoli in questo momento non è all'altezza. Speriamo che a Cremona riesca a sorprenderci. Ranieri è stato un vero professionista, accettando il cambio di fascia.