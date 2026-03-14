Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno, si proietta alla gara di Cremona:
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Ferrara: “Piccoli non è all’altezza. La squadra ha capito di essere scarsa”
"La Fiorentina è una squadra inaffidabile, ma ogni tanto sorprende. Lunedì è una sfida tra due squadre che devono fare tutto, ma la viola è figlia di una stagione malata. Almeno in coppa ha vinto, e c'è la variabile Kean. Non è colpa di Piccoli se la Fiorentina lo ha pagato 27 milioni. Non puoi non volergli bene per quello che da in campo, ma il problema è che Piccoli in questo momento non è all'altezza. Speriamo che a Cremona riesca a sorprenderci. Ranieri è stato un vero professionista, accettando il cambio di fascia.
I difetti: "Il problema della Fiorentina è quello di trovare un giocatore che salti l'uomo, escluso Solomon. Menomale che Gudmundsson almeno segna dal dischetto. Parisi ha una voglia diversa, che altri giocatori non mostrano, io conto molto su di lui. I leader devono tirare fuori tutto. Se la Fiorentina si tira fuori dalla lotta salvezza, non possiamo snobbare la Conference nell'anno del centenario. La partita col Parma mi ha preoccupato, alla squadra andava bene il pareggio. Forse hanno fatto due conti, grazie al punto sono usciti dalla zona retrocessione. Recentemente Parisi ha detto che la squadra ha capito cosa rischia. Probabilnente hanno preso consapevolezza di essere scarsi, e scarsi non è un'offesa."
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