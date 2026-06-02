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Foschi: “Grosso? Uno dei più bravi, ai livelli di Italiano. Gli manca la cattiveria”

Foschi: “Grosso? Uno dei più bravi, ai livelli di Italiano. Gli manca la cattiveria” - immagine 1
Le parole di Rino Foschi tra Paratici e il futuro sulla panchina viola che sarà probabilmente targato Grosso
Redazione VN

Intervenuto a Radio Bruno, il direttore sportivo Rino Foschi ha parlato così del momento viola:

Paratici dopo Pradè? Paratici ha tutte le caratteristiche per fare un certo tipo di lavoro. E' arrivano in un momento particolare, deve cercare di vendere bene e lavorare tanto, e questo è il bello se alla Fiorentina lo faranno lavorare. Firenze è una città esigente, si è puntato su un direttore sportivo importante. Prendere Paratici vuol dire prendere uno dei più bravi perché ha esperienza ed è preparato e completo. Grosso mi ha stupito? Assolutamente no, ha fatto benissimo a Frosinone e Sassuolo, avrebbe meritato anche di più. Pensavo potesse ambire anche a qualcosa di più ma mi farebbe piacere se arrivasse alla Fiorentina. E' uno dei più bravi e dei più interessanti che ci sono in giro, però non ha un carattere "violento", è una persona molto educata e molto brava ma in certi momenti bisognerebbe essere anche un po' più cattivelli. Come capacità di allenare lo paragono ai migliori, è ai livelli di Italiano. Vanoli? Mi piaceva molto, anche lui è stato un mio giocatore, non ha fatto male a Firenze e pensavo rimanesse. Ha un carattere particolare, ma è un buon allenatore e dimostrerà le sue capacità altrove.

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