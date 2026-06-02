Intervenuto a Radio Bruno, il direttore sportivo Rino Foschi ha parlato così del momento viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Foschi: “Grosso? Uno dei più bravi, ai livelli di Italiano. Gli manca la cattiveria”
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Foschi: “Grosso? Uno dei più bravi, ai livelli di Italiano. Gli manca la cattiveria”
Le parole di Rino Foschi tra Paratici e il futuro sulla panchina viola che sarà probabilmente targato Grosso
Paratici dopo Pradè? Paratici ha tutte le caratteristiche per fare un certo tipo di lavoro. E' arrivano in un momento particolare, deve cercare di vendere bene e lavorare tanto, e questo è il bello se alla Fiorentina lo faranno lavorare. Firenze è una città esigente, si è puntato su un direttore sportivo importante. Prendere Paratici vuol dire prendere uno dei più bravi perché ha esperienza ed è preparato e completo. Grosso mi ha stupito? Assolutamente no, ha fatto benissimo a Frosinone e Sassuolo, avrebbe meritato anche di più. Pensavo potesse ambire anche a qualcosa di più ma mi farebbe piacere se arrivasse alla Fiorentina. E' uno dei più bravi e dei più interessanti che ci sono in giro, però non ha un carattere "violento", è una persona molto educata e molto brava ma in certi momenti bisognerebbe essere anche un po' più cattivelli. Come capacità di allenare lo paragono ai migliori, è ai livelli di Italiano. Vanoli? Mi piaceva molto, anche lui è stato un mio giocatore, non ha fatto male a Firenze e pensavo rimanesse. Ha un carattere particolare, ma è un buon allenatore e dimostrerà le sue capacità altrove.
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