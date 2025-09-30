L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi allenatore, Gaetano Fontana, ha parlato a TMW Radio del momento viola:
Fontana: “Gudmundsson equivoco tattico. Ma il tempo giocherà a favore dei viola”
"Non mi aspettavo questa partenza perché la società ha lavorato bene sul mercato e ha riportato un allenatore come Pioli"
Ogni occasione può aiutare a ritrovare fiducia. Non mi aspettavo questa partenza perché la società ha lavorato bene sul mercato e ha riportato un allenatore come Pioli, che conosce la piazza. Può esserci qualche equivoco tattico, come nel caso di Gudmundsson, che deve ancora inserirsi al meglio. Quando porti un giocatore in una nuova realtà, non sempre rende come ti aspetti subito. Ma c’è talento e Pioli ha l’esperienza per trovare i giusti equilibri. Sono convinto che il tempo giocherà a favore della Fiorentina
