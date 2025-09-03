Flachi sull’attacco: “Può essere devastante. Ecco come”

Le parole di Francesco Flachi a Radio Bruno

Redazione VN 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 19:56)

Francesco Flachi, ex attaccante e oggi opinionista, ha commentato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno il momento della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sul reparto offensivo e sul nuovo acquisto Hans Nicolussi Caviglia.

“Davanti ci si aspetta tanto, perché i nomi sono importanti. Oggi si fa ancora un po’ di fatica, manca conoscenza tra i giocatori. Ma se trovano l’intesa, l’attacco viola può diventare devastante. Un potenziale così è solo un vantaggio per la squadra”.

L’ex bomber ha poi parlato del centrocampista arrivato dalla Juventus: “Di Nicolussi se ne è parlato molto e in tanti lo volevano. Le qualità ci sono tutte. Ora serve solo dargli tempo per inserirsi. Vediamo come crescerà all’interno del progetto, ma le premesse sono ottime”.