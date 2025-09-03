Fabio Bazzani, ex attaccante e oggi opinionista, è intervenuto nel Pentasport di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina e le prospettive dopo il mercato estivo.
Bazzani su Nicolussi: “Sarà il faro della Viola. A Perugia alle 7:30 era già in piedi”
“Il potenziale offensivo della Fiorentina è enorme. Pioli dovrà essere bravo a trovare i giusti equilibri. Già al Milan era riuscito a dare la giusta collocazione a Leao, che non rientrava molto in fase difensiva, ma senza che la squadra ne risentisse. A Firenze dovrà fare un lavoro simile con gli interpreti offensivi a disposizione”.
Bazzani ha poi elogiato l’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia, considerato un colpo di grande prospettiva: “È un acquisto azzeccato, con personalità e mentalità. Quando l’ho conosciuto a Perugia, alle 7:30 del mattino era già pronto a prepararsi la colazione: aveva già allora un atteggiamento da professionista vero. In quel periodo giocava da mezzala, ma la sua forza è sempre stata la mentalità, sembrava già un adulto. Negli anni si è evoluto e si è meritato questa occasione. La Fiorentina ha fatto un signor acquisto”.
Un giocatore che, secondo l’ex bomber, può diventare il nuovo riferimento in regia: “Di Francesco a Venezia gli aveva dato le chiavi del centrocampo. Adesso è cresciuto nei tempi di gioco e nella personalità. Può fare anche la mezzala, ma credo debba restare al centro del campo. Deve essere il faro della nuova Fiorentina”.
