Bazzani su Nicolussi: “Sarà il faro della Viola. A Perugia alle 7:30 era già in piedi”

Bazzani ha poi elogiato l’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia, considerato un colpo di grande prospettiva: “È un acquisto azzeccato, con personalità e mentalità. Quando l’ho conosciuto a Perugia, alle 7:30 del mattino era già pronto a prepararsi la colazione: aveva già allora un atteggiamento da professionista vero. In quel periodo giocava da mezzala, ma la sua forza è sempre stata la mentalità, sembrava già un adulto. Negli anni si è evoluto e si è meritato questa occasione. La Fiorentina ha fatto un signor acquisto”.