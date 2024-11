Sul gioco dei viola e su Palladino

"La Fiorentina gioca molto in verticale e Kean è bravo a mettersi dietro le difese. Inoltre, sulle palle inattive sono molto forti i viola, segno che sono studiate molto bene anche quelle situazioni. La compattezza fa la differenza in questo momento. Palladino non cambia mai, quindi più giochi insieme e più ti unisci. Ad ora, l'unica pecca forse sono gli esterni che stanno facendo poco e che fanno fatica a carburare".