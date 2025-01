Flachi: “Folorunsho? Lo vorrei in campo. E bisogna dare continuità a Gudmundsson”

Su Folorunsho e su Gudmundsson

"Folorunsho? Mi piacerebbe dargli subito un'opportunità, anche per sfruttare la sua motivazione di mettersi in mostra. Se è il giocatore che mancava? Rispetto a Bove è più fisico, bisognerà vedere come si adatta e, se giocherà esterno, dovrà garantire più fase difensiva. Gudmundsson? Se sta bene lo metterei sempre in campo. È un giocatore fuori dagli schemi, e più compiti gli dai più si ingarbuglia. Devi lasciarlo libero di agire. Beltran? Ti tiene la squadra più compatta perché si abbassa. Gudmundsson è più difficile che lo faccia. Ad ogni modo, se in breve tempo vogliamo recuperare Gudmundsson, Palladino deve dargli continuità".