L'ex giornalista de La Nazione, Alessandro Fiesoli, ha parlato a 30° minuto su Italia 7 della situazione in casa Fiorentina dopo l'uscita dalla Conference League. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiesoli: “Ieri la partita è durata 17′. Vanoli? Ha svolto il suo lavoro”
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Fiesoli: “Ieri la partita è durata 17′. Vanoli? Ha svolto il suo lavoro”
Alessandro Fiesoli sul lavoro di Vanoli
La Fiorentina purtroppo ha perso la qualificazione. Il senso della serata di ieri, malinconicamente, è stato questo. Quella di ieri è stata fondamentalmente una sconfitta, perché sei uscito prima rispetto alle precedenti edizioni. Anche ieri ho visto cose che non sono riuscito a capire. I viola potevano metterla in diverso modo. Gosens era in grande difficoltà dalla sua parte. La partita è durata 17'.
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Sulla stagione della Fiorentina—
La Fiorentina si è presentata all'inizio della stagione con il sesto monte ingaggi della Serie A. Uno sforzo non indifferente la proprietà l'aveva fatto. Io ho avuto l'impressione che la malattia del presidente abbia creato un vuoto. Di quei 4 mesi devastanti, non possiamo dimenticare il vuoto dirigenziale che c'è stato. A Vanoli va riconosciuto che il suo l'ha portato a casa, ha fatto il suo lavoro. La stagione per la Fiorentina è sicuramente negativa, ma alla fine si salva. Il senso della stagione sarà compiuto quando la Fiorentina raggiungerà la salvezza matematica, ma nel complesso è una stagione da bocciare.
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