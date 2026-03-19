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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrari: “Barone sempre con noi. Gestiamo meglio le emozioni, ma è facile ricadere”

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Ferrari: “Barone sempre con noi. Gestiamo meglio le emozioni, ma è facile ricadere”

Ferrari
L'intervento del direttore generale prima del fischio d'inizio
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow:

La Conference è una coppa che ci dà modo di slegarci dai pensieri che abbiamo soprattutto in questa stagione, cerchiamo di andare il più avanti possibile anche se in Europa è difficile.

Il ricordo di Barone a due anni dalla scomparsa

—  

Joe Barone ha lasciato un segno enorme in tutti quanti noi, ha messo una tenacia e una forza indimenticabile nel Viola Park. Non ci lascerà mai.

Gestire le emozioni

—  

Abbiamo avuto due passi, uno fino a dicembre/gennaio e uno con l'anno nuovo. La capacità di gestione delle emozioni è andata via via migliorando, ma abbiamo visto quanto è facile ricadere in errore. Quindi pensiamo partita dopo partita.

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