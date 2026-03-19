Alberto Bertolotto, giornalista del Przeglad Sportowy, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida di questa sera tra Rakow e Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Dalla Polonia: “Lo stadio è pronto a spingere la squadra. Polacchi super carichi”
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Dalla Polonia: “Lo stadio è pronto a spingere la squadra. Polacchi super carichi”
Le parole del giornalista del più antico quotidiano sportivo polacco in vista della sfida di questa sera
Il Rakow ha caratteristiche diverse rispetto allo Jagiellonia. E' una squadra che fa della fisicità la sua arma migliore. Il Rakow si difende bene e sa giocare in ripartenza; è un avversario temibile. I polacchi sono super carichi per questa sfida, lo stadio sarà sold out per spingere la squadra in questa impresa. Le qualità tecniche della Fiorentina non si discutono, ma l'atteggiamento farà la differenza, specialmente nei primi 45 minuti. La squadra di Vanoli deve stare attenta alle disattenzioni difensive; la vittoria contro la Cremonese è stata importante ma macchiata dal gol subito. La partita è molto sentita per i tifosi di casa, anni fa una partita del genere era solo un sogno.
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