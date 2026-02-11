Il giornalista, Benedetto Ferrara, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina in vista della partita contro il Como. Le sue parole:
Ferrara: "Vanoli va contro la squadra facendo quei cambi. Rugani? Vi dico"
Le parole del giornalista, Benedetto Ferrara, sulla situazione in casa Fiorentina, il lavoro di Vanoli e l'arrivo di Rugani
Rugani è un ottimo professionista, che nella Juventus era un po' chiuso. Poi è andato in giro e ha contribuito alla salvezza del Cagliari. Mr. Wolf non ce ne sono, ma ci sono giocatori utili e funzionali. Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene. Quest'anno commettono distrazioni incredibili, fatali. Ora servirebbe un leader. Per dire che non ci sarebbe dovuto andare Parisi su Maripan non ci vuole un genio. Sicuramente esperienza Rugani ce l'ha, ma non è un leader. Noi però speriamo che aggiunga qualcosa, soprattutto in termini di sicurezza. Giocare gli ultimi minuti di ogni partita con terrore è sintomo di fragilità mentale. La squadra non gioca contro Vanoli, però sembra lui anche influire sull'andamento di questa squadra, perché se fai quei cambi...
