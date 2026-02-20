Ferrara: “Vanoli è segnato dalla sofferenza. Solo applausi per Ranieri”

"La serata di ieri ha un grande valore, lo Jagiellonia non era una squadra di scappati di casa. Evidentemente la Fiorentina inizia ad essere squadra, tutti hanno giocato compatti e con più spirito. Questo mix tra giovani e seconde linee funziona. Dopo Como era importante confermarsi. Ovviamente la salvezza è la priorità, ma si può anche giocare più partite dando il massimo. Vanoli ha la sofferenza ed il lavoro segnate in faccia, e mi fa piacere che stia raccogliendo qualcosa. Avere 4 centrali è importante, soprattutto se hai anche una coppa, come titolari vedi Pongracic e Ranieri. Ranieri è una bella storia, anche a livello umano, è stato zitto, ha dato la fascia e poi è tornato brillante. Altri giocatori avrebbero potuto chiedere la cessione, quindi applausi per lui"