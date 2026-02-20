Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno commenta la vittoria europea della Fiorentina:
Ferrara: “Vanoli è segnato dalla sofferenza. Solo applausi per Ranieri”
"La serata di ieri ha un grande valore, lo Jagiellonia non era una squadra di scappati di casa. Evidentemente la Fiorentina inizia ad essere squadra, tutti hanno giocato compatti e con più spirito. Questo mix tra giovani e seconde linee funziona. Dopo Como era importante confermarsi. Ovviamente la salvezza è la priorità, ma si può anche giocare più partite dando il massimo. Vanoli ha la sofferenza ed il lavoro segnate in faccia, e mi fa piacere che stia raccogliendo qualcosa. Avere 4 centrali è importante, soprattutto se hai anche una coppa, come titolari vedi Pongracic e Ranieri. Ranieri è una bella storia, anche a livello umano, è stato zitto, ha dato la fascia e poi è tornato brillante. Altri giocatori avrebbero potuto chiedere la cessione, quindi applausi per lui"
La prossima: "Devi vincere uno scontro diretto, così come il Pisa. Loro non giocano male, ma segnano davvero poco, hanno dei limiti. Vanoli ha caricato la squadra, più che l'arrivo di Paratici. Un dirigente come lui ha rapporti con tutti gli agenti, che ormai sono una seconda famiglia dei giocatori. Vanoli ha fatto alcune cose bene, come sfruttare finalmente Fagioli. Parisi gli scorsi anni non lo avevi visto. Come allenatore è arrivato dopo un allenatore dimesso, il disastro di Pioli, la morte di Commisso e le dimissioni di Pradè, non era semplice."
