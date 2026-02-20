Berti: “Il Pisa è uno spartiacque. Vanoli? A Firenze siamo criticoni”

"Paratici ha grandi rapporti con tutti, quando parla con un giocatore uno come lui ha un'esperienza diversa. Per i calciatore è il pane quotidiano questa roba, la chiaccherata, la pacca sulla spalla. Il Pisa è messo male, e darà la vita, prima di tutto perchè è un derby. Tante volte il Pisa è stato messo bene in campo, ma se non fai gol è dura. Sarà una partita maschia, dove la Fiorentina si dovrà immedesimare nella gara. Vanoli è entrato in una situazione difficile, per la Fiorentina calarsi in queste condizioni è dura. Ora si sta vedendo qualcosa di concreto, ed i risultati aiutano. Lui è stato tanto criticato. A Firenze siamo dei criticoni, ma se non scatta la molla ai giocatori..."