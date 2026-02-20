Gianluca Berti al Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sulla Fiorentina:
Berti: “Il Pisa è uno spartiacque. Vanoli? A Firenze siamo criticoni”
"Paratici ha grandi rapporti con tutti, quando parla con un giocatore uno come lui ha un'esperienza diversa. Per i calciatore è il pane quotidiano questa roba, la chiaccherata, la pacca sulla spalla. Il Pisa è messo male, e darà la vita, prima di tutto perchè è un derby. Tante volte il Pisa è stato messo bene in campo, ma se non fai gol è dura. Sarà una partita maschia, dove la Fiorentina si dovrà immedesimare nella gara. Vanoli è entrato in una situazione difficile, per la Fiorentina calarsi in queste condizioni è dura. Ora si sta vedendo qualcosa di concreto, ed i risultati aiutano. Lui è stato tanto criticato. A Firenze siamo dei criticoni, ma se non scatta la molla ai giocatori..."
Il campionato: "La partita di Pisa è uno spartiacque, se vinci puoi acquisire quella tranquilità necessaria. Paratici ha dato serenità, quando sei tranquillo cerchi di andare dietro l'input che ti da la società. Quando sei giù in classifica non esci facilmente, non basta una vitroria"
