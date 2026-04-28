Il noto giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
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Ferrara su Paratici: “Deve rifarsi l’immagine, è la Roma non il Real Madrid”
L'opinione del giornalista Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno sulle voci che vedono Fabio Paratici alla Roma
È normale scrivere dell'interesse della Roma per Paratici, ma non significa nulla. Se facesse una cosa del genere sarebbe inaffidabile. Non credo che accadrà. Sono fatti che ci stanno, ma non sono notizie destabilizzanti. Lui deve rifarsi l'immagine ed è la Roma, non il Real Madrid.
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