Ferrara: “Pradè ha vinto le sue scommesse. Ecco i suoi meriti”

"A Genova sarà una sfida non semplice ma che la Fiorentina vuole vincere. Abbiamo tanti ricordi, tra cui un Mutu straordinario nell'incredibile match del 2009. I rossoblu, comunque, hanno problemi societari e di campo, tutto ciò dovrebbe avvantaggiare la Fiorentina. I viola sono stati bravissimi ad imporsi benissimo a Lecce e con la Roma, ma soprattutto vogliono continuare questa striscia e mantenere questa classifica che non si vedeva da un pezzo. Anche coloro che erano considerate riserve, inoltre, si sono dimostrate all'altezza, come Beltran. Dopo l'infortunio di Gudmundsson ha saputo non far pesare la sua assenza e calarsi subito nel ruolo. In questo momento, in generale, i viola devono fare di tutto per continuare a volare. Quando tutto funziona si hanno due strade: o ti unisci al gruppo o ti tiri fuori. Ikone, ad esempio, ha scelto la prima strada secondo me. In Europa ha ritrovato il gol e ciò gli ha ridato fiducia. Quando un gruppo funziona, comunque, è merito soprattutto dell'allenatore. Palladino ha saputo unire un gruppo con tantissimi nuovi giocatori, ponendo delle gerarchie ma facendo sentire tutti importanti. L'inizio è stato difficile, vero, ma faceva parte del percorso ed adesso la Fiorentina sta volando veramente alto. L'anno scorso avevamo problemi in difesa ed in attacco, mentre quest'anno la squadra ha trovato verticalità ed un centravanti che segna, oltre che buone prove difensive. Tatticamente, poi, Cataldi è un giocatore preziosissimo".