Il giornalista Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina in vista della sfida di stasera contro il Polissya:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Polissya con la testa libera. Piccoli? Non mi sorprende il costo”
news viola
Ferrara: “Polissya con la testa libera. Piccoli? Non mi sorprende il costo”
Le parole di Benedetto Ferrara in vista del playoff di Conference League
Piccoli è un investimento importante per la Fiorentina che ha un attacco dalle premesse ambiziose. Non mi meraviglia che sia costato tanto: i prezzi quest'anno sono impazziti. Sono felice perché vuol dire avere alternative in attacco, ma possono anche giocare insieme. Hai un elemento come Dzeko con esperienza, anche se ha bisogno di tempo per entrare in forma. In più hai Gudmundsson e Fazzini. Gosens è una certezza.
La Conference—
Oggi vedremo una nuova squadra gestita da un allenatore di cui si è parlato bene, è di spessore e ha un peso specifico nelle scelte della società. Uno degli obiettivi è vincere la Conference. Affronti una squadra che ha già giocato sette partite, sono più sciolti nelle gambe. C'è anche un aspetto psicologico: loro si giocano tutto, hanno la testa libera. Queste partite dimostrano il carattere della squadra. Ma credo che Pioli queste cose le sappia molto bene, conosce i rischi di certe partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA