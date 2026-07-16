Ferrara: “Oulai? Si può continuare a sognare. Comuzzo non lo cederei”

Benedetto Ferrara al Pentasport parla di Oulai, del mercato viola e del futuro di Comuzzo: "Un giovane così non lo darei mai via".

Redazione VN 16 luglio 2026 (modifica il 16 luglio 2026 | 20:22)

Benedetto Ferrara è intervenuto nel corso del Pentasport per analizzare il mercato della Fiorentina e le prossime mosse della società viola. Il giornalista si è soffermato in particolare sul possibile arrivo di Oulai, sul lavoro di Fabio Paratici e sul futuro di Pietro Comuzzo.

Cosa vorrebbe dire concludere la settimana con l'acquisto di Oulai? Continuare a sognare. La Fiorentina ha giocatori da mettere sul mercato e quindi i soldi entreranno: per questo penso sia giusto dare a Grosso la squadra il prima possibile.

Paratici —

Sono molto curioso di vedere il lavoro di Fabio Paratici finito. Un direttore sportivo che, nell'anno del centenario, ha chiesto alla proprietà di fidarsi di lui. Alcuni giocatori potevano scegliere la Premier League o squadre che disputavano le coppe, invece hanno preferito la Fiorentina.

Pongracic o Comuzzo? —

Io un giovane di vent'anni non lo darei mai via. Mandarlo in prestito potrebbe essere una soluzione, ma cederlo definitivamente no. Detto questo, bisognerà vedere cosa ne penserà Grosso dei suoi difensori.