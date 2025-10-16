Ferrara: “Non capisco una cosa di Pioli. Pradé? C’è un dato sugli allenatori viola”

Benedetto Ferrara, noto giornalista e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Abbiamo avuto modo di spaventarci quando Kean si è accasciato a terra, fortunatamente non è niente di grave. Fa discutere la bipolarità di Gudmundsson che in viola passeggia e in nazionale segna e fa segnare. Io mi auguro che Pioli abbia chiesto al ct dell'Islanda per capire la psicologia del giocatore, al di là della posizione in campo. Credo che la Fiorentina a Milano ha un'occasione: con le grandi squadre di solito viene fuori. La Fiorentina deve capire cos'è, il problema è psicologico. Ho notato che perde spesso duelli e contrasti, questo racconta qualcosa. Non penso la squadra giochi contro l'allenatore, ma credo che sia confusa e impaurita per non essere dove sperava. Assenza Kean? Devi avere fiducia in Piccoli.
Il direttore sportivo ha fatto degli errori, ma anche delle cose importanti. Sono tanti anni che è alla Fiorentina e quando le cose non vanno bene è quasi automatico si dica "ha fatto il suo tempo". Sono sempre una somma di cose a portare alle situazioni. E' una delle rare società in cui gli allenatori si dimettono: Gattuso, Palladino. In una situazione così dimettersi vorrebbe dire assumersi le colpe e fermare il lavoro in divenire. Un professionista credo abbia la voglia di dimostrare qualcosa e lasciare un posto in una buona situazione. Non è tutta colpa di Daniele Pradé.
Mi piacerebbe capire perché è stato scelto di mantenere la filosofia di gioco di Palladino spostando tutto di venti metri. Oggi non puoi cambiare modulo, sei prigioniero di questo. Non hai soluzioni alternative. Poi non è questo il problema della Fiorentina.
