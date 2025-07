Ferrara: “Kean? Se resta subito rinnovo. Dodò via solo se ha un’offerta vera”

"Il dato positivo è che la Fiorentina non ha problemi a spendere, a differenza di tante altre in Serie A. Bernabé molto simile a Fagioli"

Benedetto Ferrara ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno

Campagna abbonamenti? "Fare l'abbonamento vuol dire ci sono sempre e comunque, è l'anno del centenario e questo conta, chi ama la Fiorentina a queste cose ci tiene e ci terrà anche la stessa società. Per alzare l'asticella degli obiettivi e creare maggiore empatia tra la società e i tifosi, mi sembra di vedere questa volontà".

Bernabé? "Da quello che so c'è il problema da mettere insieme il discorso economico che è lontano, ognuno fa il suo gioco. Anche gli stessi procuratori, è normale che certe situazioni si trascinino un po', a me il giocatore piace, se è in palla col pallone ci sa fare veramente. Il Parma non ha bisogno di vendere e andare in una società è più ambiziosa può voler dire alzare l'asticella. Sarebbe interessante, ma sarei presuntuoso a dire Bernabé possa fare il regista nella Fiorentina, se lo ha chiesto Pioli mi fido. Mi sembra molto simile a Fagioli, son giocatori tecnici come lo stesso Fazzini".

Pioli? "È una situazione strana, buffa quella di cercare di capire il pensiero di un allenatore che ancora non può parlare. Anche quando vuoi fare il giochista qualcuno di sostanza ci vuole. Mandragora non è uno scricciolo, se resta può fare la sua parte. Bisogna vedere le intenzioni, mi piace l'idea che società e allenatore lavorino insieme per comporre la squadra".

Kean? "Se restasse qui, gli sarà fatto firmare un contratto con adeguamento. Finché non si è risolta è difficile fare calcoli sugli investimenti. Il dato positivo mi sembra di constatare che la Fiorentina non ha problemi a spendere, a differenza di tante altre in Serie A".

Dodo? "I calciatori sono aziende, non bisogna mescolare la passione di un ragazzo con la sua carriera. Se c'è stata della frizione, posso capire che i procuratori abbiano raffreddato i rapporti, a fronte anche di ipotesi di opportunità come Barcellona con ingaggio raddoppiato. Se poi per il momento non hanno trovato una destinazione, è normale cerchino di ricucire. Ha il coltello dalla parte del manico solo se ha un'offerta vera e importante, cose che al momento non c'è. Non è un piantagrane, se resta le cose si aggiustano".