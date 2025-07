FOTO VN – Campagna Abbonamenti Fiorentina: già code fuori dai Fiorentina Point

Partita la campagna abbonamenti viola per la stagione 2025/26: fuori dai Fiorentina Point già presenti code

Alessandro Guetta Redattore 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 16:36)

Questa mattina, alle ore 12:00, la Fiorentina ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, con lo slogan «Di nuovo insieme, ancora più forti», con la prelazione dedicata agli abbonati della stagione 2024/25. Per farla, è possibile andare sia sul sito viola che nei Fiorentina Point in giro per la città. E come possiamo notare dall'immagine, molti tifosi viola si sono già sistemati in fila per confermare quanto fatto lo scorso anno.

Tutte le fasi — La campagna si svilupperà in fasi: fino al 15 luglio gli abbonati 2023/24 potranno confermare o cambiare posto a prezzo agevolato; dal 15 al 21 toccherà agli ex abbonati dello stesso anno; dal 21 al 28 si aprirà la vendita libera con le stesse tariffe scontate. Il 29 luglio sarà il giorno dedicato ai cambi di posto, mentre la vendita libera finale andrà dal 30 luglio al 1° settembre (o fino a esaurimento delle 12.000 tessere disponibili, così da lasciare una quota di posti per le vendite singole).

Le novità Tra le novità, tornano disponibili alcuni settori esclusi lo scorso anno per lavori, come la Maratona centrale e il parterre (coperto e scoperto). Confermate anche le agevolazioni per Under 14, Under 25, Over 70 e per i tifosi “Fedelissimi” abbonati da almeno dieci anni consecutivi. L’obiettivo è chiaro: far tornare il Franchi a essere un fortino viola, spinto da una tifoseria calda e presente.