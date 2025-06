Ferrara: “Il mercato viola? Immaginifico. E per Kean serve una mossa urgente”

"I no di Gasperini alla Juventus e di Fabregas all'Inter dimostrano che qualcosa sta cambiando. La Fiorentina, comunque, adesso deve aspettare, ci son tanti nodi per Pioli, ed in tutto ciò i gigliati stanno facendo un mercato immaginifico. Biraghi torna e Gosens parte? Spero vivamente di no. È una situazione surreale al momento, compresa quella della nazionale".