La vittoria della Fiorentina allo Stadium ha stupito molti addetti ai lavori. La squadra di Paolo Vanoli ha complicato i piani Champions di Spalletti in modo quasi decisivo e adesso in casa Juventus si è alzato un totale polveriera.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara e Pagliuca in coro: “Juve, perdere con la Fiorentina salva un suicidio”
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Ferrara e Pagliuca in coro: “Juve, perdere con la Fiorentina salva un suicidio”
La squadra di Paolo Vanoli ha complicato i piani Champions di Spalletti in modo quasi decisivo
Ferrara—
Ciro Ferrara, intervistato dal Corriere dello Sport, ha espresso tutta la sua sorpresa per la vittoria della viola:
Non mi aspettavo la caduta con la Fiorentina. Immaginavo che l’impegno più complicato lo avesse il Milan, che di contro lo ha superato. Era uno snodo decisivo per la stagione, una partita da non fallire: invece, è stato sbagliato l’approccio ed è venuta a mancare la personalità. Serve una riflessione profonda, a tutti i livelli: società, allenatore e giocatori
Pagliuca—
Anche Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Bologna, ha parlato della sconfitta della Juventus a Radio Nettuno Bologna Uno:
La Juventus si è suicidata con la Fiorentina. Mi aspettavo tutto tranne che perdesse contro una squadra già salva
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