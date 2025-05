Ferrara dubbioso: “Palladino via per le pressioni? Mi sembra strano”

Palladino

"Per fare l'allenatore le pressioni vanno sapute gestire, per questo mi sembra strano che Palladino se ne sia andato per questo motivo. Ho sempre pensato che nella Fiorentina, qualcuno volesse cambiare guida tecnica nel corso della stagione. L'idea però veniva stoppata dal presidente, che pensava sempre al lato umano dell'allenatore viola. Adesso il problema sarà rilanciare subito con qualcosa di importante. Spero che la Fiorentina possa sfruttare questa cosa per crescere ancora. Nessuno sta piangendo l'addio di Palladino, però credo che dal punto di vista dell'immagine non è un grande colpo, né per il tecnico né per la società viola. Penso che dietro tutto ciò, ci sia una squadra che lo vuole. Io credevo che Pradè volesse cambiare, infatti uscirono i nomi di Tudor e De Rossi. Detto ciò, non mi sembra ci sia questa grande famiglia".