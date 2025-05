Toto-panchina Fiorentina: chi dopo Palladino? Tutti i nomi

Come terza ipotesi cito Igor Tudor che - se davvero lascerà la Juventus - per profilo e gradimento (si era parlato di lui in caso di esonero di Palladino in autunno) potrebbe stare anche in cima alla lista, ma c'è un problema che si chiama Mondiale per Club. Il croato sarà impegnato nel torneo in Usa dal 14 giugno al 13 luglio (se si arriva in fondo) e questo mal si concilia con la necessità di programmare in quel periodo mercato e ritiro estivo.