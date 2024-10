Ferrara: “Contro il Lecce ecco quali potrebbero essere i cambi di Palladino”

Per il noto giornalista, Palladino starebbe pensando ad alcuni cambi per la partita con i pugliesi

"Contro il Lecce sarà una verifica per Palladino. C'è curiosità di vedere come la Fiorentina giocherà contro una squadra più chiusa, non come il Milan che doveva vincere e che ha giocato più aperto. Sono curioso di vedere gli aggiustamenti tattici di Palladino. Con i rossoneri Bove è stato utilizzato alto, mentre Gosens è stato chiuso da un ruolo che lo vedeva più difensore. Il lavoro tattico, quindi, sarà molto importante da parte dell'allenatore, e sicuramente quella di Lecce è una prova importante, anche perché dopo la pausa e la vittoria con il Milan i viola devono verificare la loro tenuta tattica e qualitativa".