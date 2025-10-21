Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così del momento della Fiorentina:
Ferrara: "A Milano vista una Fiorentina terrorizzata. Serve una scossa forte"
E' stata una partita in cui la Fiorentina sostanzialmente non ha fatto un tiro in porta. Poteva essere un'occasione, visto come stava il Milan dal punto di vista degli infortuni. Io credo che Pioli con il centrocampo a 3 ha cercato di rafforzare la squadra in modo da non prenderle. Ed effettivamente era più compatta. Devono reagire alla paura però, perché io a Milano ho visto una squadra terrorizzata in alcune situazioni. Serve una scossa molto forte. Ora la Fiorentina ha due partite di campionato importanti e lo stesso per la Conference. Paradossalmente, gli obiettivi in questo momento sono la coppa europea e la salvezza. Bisogna vedere cosa succedere in queste due partite. Serve uno scatto mentale adesso, in queste tre partite. Nello spogliatoio devono pensare alla partita che devono giocare veramente come una finale. Cambiare i dirigenti adesso è impensabile, perché ci sono in ballo anche diversi rinnovi.
