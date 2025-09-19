Dossena: “A Firenze non si ha tempo. Fagioli? Guardate come gioca Lobotka”

Giuseppe Dossena, noto dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Oggi agli allenatori viene richiesto minor tempo per entrare in confidenza con la squadra nuova, però del tempo va concesso per forza. A Firenze ciò non esiste. Serve controllare le cose che si possono controllare, questo deve fare la società. L'analisi del lavoro deve esser fatto tutti i giorni, però le cose esterne non devono condizionare un giudizio. Fagioli? Può interpretare il ruolo di regista in alcuni momenti della partita, ma non sempre. Io non sono Pioli, ma il ragazzo non ha le caratteristiche del metodista di un tempo. Non è Lobotka, non può essere quello. Le critiche possono essere fatte, ma non deve farsi condizionare durante la partita. Se non ti trovi comodo nelle richieste del mister, c'è un problema. Non lo conosco personalmente, ha passato un momento davvero brutto...Se avesse delle perplessità dovrebbe parlarne con Pioli. Kean? È il miglior attaccante italiano e uno dei migliori in Serie A. Fa reparto da solo, è un bellissimo esempio per la predisposizione che mette in campo, è dominante
