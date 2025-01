Radio Bruno dà aggiornamenti riguardo ai tifosi viola attesi stasera all'U-Power Stadium per Monza-Fiorentina. Secondo l'emittente, infatti, saranno circa 1000 i tifosi gigliati che seguiranno la squadra anche in questa 20° giornata di campionato. Merito anche del ricorso vinto nei giorni scorsi dai tifosi viola, ai quali inizialmente era stata vietata la trasferta in terra brianzola (LEGGI QUI).