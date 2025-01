Il ricorso è stato accolto, i tifosi viola potranno andare a Monza

Una bella notizia per tutti i tifosi viola. Il ricorso al Tar della Lombardia ha avuto esito positivo, potranno andare a Monza in trasferta

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia del divieto per i residenti di Firenze e provincia, di poter andare in trasferta a Monza. Una decisione presa per i cori intonati verso Dusan Vlahovic a Torino. Il tifo viola però aveva fatto ricorso al Tar della Lombardia per annullare il divieto. Ricorso che è stato accolto, come annunciato da Lady Radio. La decisione quindi ribalta quello che era stato il provvedimento della prefettura di Monza-Brianza