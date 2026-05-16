Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato dell'attualità in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Chiara perplesso: “Perché le altre squadre devono cercare Paratici?”
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Di Chiara perplesso: “Perché le altre squadre devono cercare Paratici?”
L'ex calciatore Alberto Di Chiara parla dell'avventura fiorentina di Fabio Paratici e dei tanti interessi sul ds
Pioli? Certezze matematiche nel calcio non esistono. Non ci si aspettava qualcosa di questo tipo. L'anno è partito male, e per fortuna non è finito peggio. Mentalmente la squadra è stata molle dall'inizio, fino praticamente ad adesso. La salvezza è arrivata grazie al fatto che il campionato è di una scarsezza assoluta. Retrocedere questanno sarebbe stato allucinante. Paratici? Alla Firoentina serviva un ounto di riferimento come lui. Ma non vedo perché le altre squadre debbano cercarlo. Oggi sembra diventato il Messia, deve risollevare la Fiorentina, rifondare la Roma, rilanciare il Napoli... Credo che se andasse via sarebbe una cosa poco seria. Ma ne è consapevole. Io spero che possa aprire un nuovo ciclo, ma la bacchetta magica non esiste nel mondo del calcio. Per la Fiorentina oggi è importante far quadrare determinati conti.
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