Lorenzo De Santis, esperto di mercato e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha commentato il momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv De Santis: “Paratici utile, tanti nomi in uscita. Ecco i colpi che servono”
news viola
De Santis: “Paratici utile, tanti nomi in uscita. Ecco i colpi che servono”
L'esperto di mercato Lorenzo De Santis sulla situazione in casa viola
Mi aspetto molto dalla Fiorentina sia per il cambio di direttore sportivo che per la posizione in classifica. Ha bisogno di intervenire presto e bene sul mercato. C'è bisogno di alzare il livello della qualità. Prendere giocatori che militano in Premier a livello di intensità possono sparigliare un po' il campo. L'esperienza e i contatti di Paratici possono essere molto utili. Bisogna prendere qualche colpo pregiato da squadre che stanno sopra in Serie A: si parla di Samardzic e Brescianini.
Le uscite—
C'è da capire chi possa fare le valigie. Dzeko sembra il primo indiziato. Nell'idea di riportarsi a quattro bisogna capire se non ci sia qualche centrale di troppo. A centrocampo c'è stato investimento e tante operazioni, ma oggi il più positivo rimane Mandragora che c'era già a Firenze. C'è da capire chi tenere anche sotto l'aspetto di motivazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA