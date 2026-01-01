Viola News
De Santis: “Paratici utile, tanti nomi in uscita. Ecco i colpi che servono”

L'esperto di mercato Lorenzo De Santis sulla situazione in casa viola
Lorenzo De Santis, esperto di mercato e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha commentato il momento della Fiorentina:

Mi aspetto molto dalla Fiorentina sia per il cambio di direttore sportivo che per la posizione in classifica. Ha bisogno di intervenire presto e bene sul mercato. C'è bisogno di alzare il livello della qualità. Prendere giocatori che militano in Premier a livello di intensità possono sparigliare un po' il campo. L'esperienza e i contatti di Paratici possono essere molto utili. Bisogna prendere qualche colpo pregiato da squadre che stanno sopra in Serie A: si parla di Samardzic e Brescianini.

Le uscite

C'è da capire chi possa fare le valigie. Dzeko sembra il primo indiziato. Nell'idea di riportarsi a quattro bisogna capire se non ci sia qualche centrale di troppo. A centrocampo c'è stato investimento e tante operazioni, ma oggi il più positivo rimane Mandragora che c'era già a Firenze. C'è da capire chi tenere anche sotto l'aspetto di motivazioni.

 

