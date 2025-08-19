Oscar Damiani, noto procuratore, ha espresso la sua opinione sul mercato attaccanti. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Damiani: “Il gioco prima del goleador. Ilenikhena? Interessante in prospettiva”
news viola
Damiani: “Il gioco prima del goleador. Ilenikhena? Interessante in prospettiva”
Il procuratore Oscar Damiani sul mercato attaccanti
Con tante partite ci vogliono anche le alternative che siano all'altezza dei titolari. Il mercato quindi diventa complicato. L'attaccante è importante, ma è più importante il gioco. Se hai dei centrocampisti che si inseriscono puoi sopperire al goleador.
Ilenikhena—
E' molto interessante in prospettiva. Può essere un futuro, ha delle qualità e un bel fisico. I dirigenti sapranno fare la scelta migliore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA