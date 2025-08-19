Viola News
Damiani: “Il gioco prima del goleador. Ilenikhena? Interessante in prospettiva”

Il procuratore Oscar Damiani sul mercato attaccanti
Oscar Damiani, noto procuratore, ha espresso la sua opinione sul mercato attaccanti. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:

Con tante partite ci vogliono anche le alternative che siano all'altezza dei titolari. Il mercato quindi diventa complicato. L'attaccante è importante, ma è più importante il gioco. Se hai dei centrocampisti che si inseriscono puoi sopperire al goleador.

E' molto interessante in prospettiva. Può essere un futuro, ha delle qualità e un bel fisico. I dirigenti sapranno fare la scelta migliore.

