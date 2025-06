Da Genova: “Gudmundsson? I viola sono avvantaggiati. La situazione”

"Se le dimissioni di Palladino hanno cambiato qualcosa per Gudmundsson? La Fiorentina ha il coltello dalla parte del manico, può avvalersi del diritto di riscatto, anche se vorrebbe uno sconto rispetto ai 17 milioni restanti da versare nelle casse del Genoa. Le dimissioni di Palladino potrebbero comunque aver scompigliato le carte in tavola. Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, anche se, quando è stato chiamato in causa, il suo contributo l'islandese l'ha dato. Ha avuto uno scarso minutaggio a causa dei problemi fisici, era arrivato a Firenze già infortunato, ma i numeri dicono che è stato comunque incisivo. Gilardino? Ha un gran rapporto con Gudmundsson. Poi hanno le stesse iniziali di nome e cognome e portavano lo stesso numero di maglia (scherza n.d.r.). Se dovesse arrivare Gilardino sulla panchina della Fiorentina, a quel punto la permanenza di Gudmundsson sarebbe pressoché sicura".