Dal VP: mistero Pongracic, da valutare altri 4. Ecco il probabile 11 anti-Genoa

Le ultime novità sulla Fiorentina di Palladino direttamente dal Viola Park da parte degli inviati di Radio Bruno. Come riporta l'emittente, infatti, Palladino deve fare i conti con acciaccati e infortunati, soprattutto in difesa e centrocampo. Su Pongracic non ci sono nuovi segnali, ma ad ora sembra escluso. Anche Mandragora, inoltre, non dovrebbe essere convocato. Più probabile per lui la convocazione domenica con il Torino. Punto interrogativo, poi, per Moreno, Comuzzo e Cataldi. Il primo non dovrebbe essere ancora a disposizione, mentre Comuzzo ieri si è allenato a parte e Palladino spera di recuperarlo. Discorso simile anche per Cataldi, il quale dovrà essere valutato. Per quanto riguarda la formazione, davanti a De Gea in difesa dovrebbero partire Dodò, Martinez Quarta, Ranieri e Gosens. A centrocampo spazio a Richardson ed Adli con una trequarti a 3 composta da Colpani, Beltran e Bove. Davanti inamovibile Kean.