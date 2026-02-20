Da Pisa: “Con Hiljemark niente svolta. Cuadrado? I precedenti erano chiari”

"Per ora anche con il nuovo allenatore è cambiato poco. Finiti i lavori in corso fra mercato e allenatore, il Pisa non ha svoltato , pareggiando a Verona. Nel momento della svolta il Pisa è rimasto con un punto in 3 partite, e ora la distanza dalla salvezza è a 9 punti. Senza fare tabelle, il Pisa deve cercare di salvarsi nelle partite salvezza. La doppia sconfitta tra Parma e Lecce è stato il momento in cui la squadra è calata . Gilardino voleva qualche giocatore esperto in Serie A sul mercato."

I singoli: "Albiol e Cuadrado dovevano guidare il gruppo con la sua esperienza, Gilardino aveva conservato lo spirito della squadra. Il primo era praticamente un ex giocatore, e la convivenza con Caracciolo è stata complessa. Cuadrado era stato gestito bene, ma si è fatto male, cosa che gli è successa spesso negli ultimi anni. La società doveva tenere gli occhi aperti su questo. Spero di vedere un Pisa battagliero, quello visto con Gilardino. Hiljemark ha portato qualcosa in più nella pressione, ma si è perso lo spirito. Probabilmente questo anche a causa della sua inesperienza come allenatore"